Подсчитана выгода ипотечников от снижения ключевой ставки

ЦИАН: с новой ключевой ставкой ежемесячный платеж по ипотеке снизится на 4000-6000 рублей

После снижения Центробанком ключевой ставки до 9,5 процента годовых платеж для среднего заемщика по жилищному кредиту уменьшится на 4000-6000 рублей. Выгоду для ипотечников от нового решения финансового регулятора подсчитали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

Расчеты специалистов были сделаны для типового российского мегаполиса, под которым в компании подразумевают город с населением больше миллиона человек (без учета Москвы и Санкт-Петербурга). Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке в таких населенных пунктах, по оценкам аналитиков, составляет 100 тысяч рублей, а средняя стоимость лота — 5,5 миллиона рублей. В подсчетах эксперты ориентировались на среднюю разницу между ключевой и рыночными ставками по ипотеке в 2 процентных пункта — то есть для кредитов под 11,5 процента годовых.

«Средний размер первоначального взноса в этих городах — около 25 процентов. Несмотря на то что сейчас есть много программ со сроками погашения 25–30 лет, большинство заемщиков гасят кредиты, исходя из 15–17-летнего графика. Во втором случае решение ЦБ снижает финансовую нагрузку для типового заемщика типовой квартиры в типовом городе-миллионнике на 4 тысячи рублей в месяц: платеж уменьшится с 52,2 тысячи рублей до 48,2 тысячи рублей», — пояснил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. Так, выгода составит около 7,7 процентов платежа.

Для предельно больших и долгих кредитов — с первым взносом в 10 процентов и сроком на 30 лет — платеж снизится на 10,4 процента или на 5,7 тысячи рублей (с 54,7 тысячи до 49 тысяч рублей в месяц). Это сопоставимо со средней зарплатой в городах-миллионниках — она, по данным Росстата, составляет 50 тысяч рублей в месяц. Как отметил Попов, это позволит увеличить спрос на первичном и вторичном рынках, также вернуть покупателей-ипотечников.

Ранее оживление ипотеки в России предсказали в Центробанке. Глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что это произойдет на фоне понижения ключевой ставки до 9,5 процента и развития льготных программ по жилищным кредитам.