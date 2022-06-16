Сестры Аверины рассказали об отношении к россиянам на международном турнире

Сестры Аверины рассказали, что были удивлены хорошим приемом россиян на турнире в Дубае

Гимнастки Арина и Дина Аверины рассказали об отношении к россиянам на международном турнире в Дубае. Их слова передает РБК.

Сестры признались, что опасались негативной реакции зрителей во время выступления, и были удивлены хорошим приемом российских спортсменов. «Мы боялись, что нас будут освистывать. А вышло наоборот. Встретили дружелюбно, будто ничего не происходит», — сказала Арина. Дина добавила, что некоторые иностранные зрители были с российскими флагами.

Турнир в Дубае прошел с 28 по 29 мая. Российские и белорусские спортсмены смогли выступить на соревнованиях, так как они проводились не под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Победу в личном многоборье одержала бронзовый призер Олимпиады в Токио белоруска Алина Горносько, серебряный призер Игр-2020 Дина Аверина заняла третье место, Арина Аверина — пятое.

4 марта российских гимнастов отстранили от международных турниров. Спортсменам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой FIG.