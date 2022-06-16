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Россия модернизирует «антидронные чемоданчики»

«Росэлектроника»: мобильная антидронная система «Защита» модернизируется

Фото: Rostec

Мобильная система противодействия беспилотникам «Защита» модернизируется. Об этом ТАСС рассказали в «Росэлектронике».

Там отметили, что теперь «антидронные чемоданчики» смогут обнаруживать и подавлять каналы управления беспилотниками в диапазоне до восьми гигагерц.

«Беспилотные технологии активно развиваются. Флагманские модели ключевых производителей беспилотной техники уже могут работать на частотах выше шести гигагерц. Поэтому возможности системы также должны повышаться», — сказал директор по коммерческой деятельности Научно-исследовательского института (НИИ) «Вектор» Андрей Сорокин.

По его словам, первый коммерческий образец планируется показать в 2023 году.

В мае издание The Drive заметило, что созданное Кулибиными из ДНР самодельное противодроновое ружье, в случае если оно действительно обладает возможностью подавления радиочастот, может стать эффективным средством борьбы с небольшими украинскими беспилотниками.

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Иван Потапов
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