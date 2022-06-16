Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России раскрыли эффективность снарядов «Краснополь» в спецоперации

«Ростех»: боевые действия подтвердили высокую эффективность снарядов «Краснополь»

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь» в ходе спецоперации России на Украине подтвердил свою высокую точность. Эффективность этих управляемых снарядов раскрыли в «Ростехе». Об этом сообщает РИА Новости.

«Боевые действия подтвердили высокую эффективность артиллерийских снарядов "Краснополь". Управляемый боеприпас оснащен системой полуактивного лазерного наведения. Он позволяет с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели», — заявили в госкорпорации.

В апреле Минобороны России показало уничтожение высокоточным боеприпасом пункта управления мотопехотного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата.

В марте американский офицер Брент Иствуд в публикации 19FortyFive восхитился преимуществами «умной российской артиллерии», предназначенной для точного поражения важных целей.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Россия допустила остановку «Северного потока»
Россиянам представят новое приложение
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за пожаренного на Вечном огне мяса
Украина заявила о готовности вернуть Крым с помощью западного оружия
Участник попытки пересадить чиновников на российские авто назвал причину неудачи
Финские супермаркеты в России превратят в «Перекресток»
Россия модернизирует «антидронные чемоданчики»
В Центробанке оценили необходимость специального ослабления рубля
Сотни домов и детский сад в российском регионе остались без света
В ЛНР обвинили Украину в срыве эвакуации из Северодонецка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.