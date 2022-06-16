В России раскрыли эффективность снарядов «Краснополь» в спецоперации

«Ростех»: боевые действия подтвердили высокую эффективность снарядов «Краснополь»

Корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь» в ходе спецоперации России на Украине подтвердил свою высокую точность. Эффективность этих управляемых снарядов раскрыли в «Ростехе». Об этом сообщает РИА Новости.

«Боевые действия подтвердили высокую эффективность артиллерийских снарядов "Краснополь". Управляемый боеприпас оснащен системой полуактивного лазерного наведения. Он позволяет с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели», — заявили в госкорпорации.

В апреле Минобороны России показало уничтожение высокоточным боеприпасом пункта управления мотопехотного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата.

В марте американский офицер Брент Иствуд в публикации 19FortyFive восхитился преимуществами «умной российской артиллерии», предназначенной для точного поражения важных целей.