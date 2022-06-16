В США объяснили развал единого западного фронта против России

WSJ: единый фронт Запада против России разваливается из-за топливного кризиса и цен на газ

Обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Джинджу Ли в своей статье заявил, что единый фронт США и Европы против России разваливается из-за топливного кризиса и высоких цен на газ.

Автор материала напомнил, что закрывшийся 8 июня после взрыва и пожара завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) американской компании Freeport LNG возобновит работу лишь в конце 2022 года, что сократит объемы экспорта. Кроме того, «Газпром» остановил эксплуатацию части турбин на «Северном потоке», в результате чего объемы поставок в Евросоюз упали до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167. Оба этих события привели к резкому росту цен на газ в Европе, на торгах 15 июня они превысили 1300 долларов за тысячу кубометров.

Как объяснил Ли, остановка завода Freeport LNG привела к снижению стоимости сырья на 17 процентов благодаря сужению экспорта в Европу. Обозреватель полагает, что американские промышленники могут пролоббировать сокращение поставок в Евросоюз для поддержания приемлемых цен у себя дома, что приведет к расколу между западными странами: падение стоимости газа для одних и финансовые трудности для других увеличивают риск того, что интересы Вашингтона и Брюсселя разойдутся.

Ранее сообщалось, что азиатские покупатели сжиженного природного газа (СПГ) усиливают конкуренцию с Европой, чтобы обеспечить резервные поставки. Азиатские фьючерсы на СПГ с поставкой зимой выросли до самого высокого уровня более чем за два месяца. Спотовые цены и в Европе находятся на сезонном максимуме из-за глобального кризиса предложения, усугубленного спецоперацией на Украине. Цены могут подняться до новых высот, если покупатели будут вовлечены в торговую войну. Импортеры в Азии и Европе пытаются найти альтернативные источники поставок из газа, включая Нигерию, Катар, Анголу и ОАЭ.