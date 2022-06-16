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Вратарь «Зенита» отказался называть Семака лучшим тренером РПЛ

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков отказался называть Сергея Семака лучшим тренером РПЛ

Фото: MARCELO DEL POZO / Reuters

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков не поставил главного тренера команды Сергея Семака на первое место в списке лучших наставников по итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

Лучшим тренером вратарь назвал своего родного брата Александра Кержакова, который возглавлял «Нижний Новгород» и занял с ним 11-е место в чемпионате. Семак по версии Кержакова оказался на второй строчке, а третье место занял Сандро Шварц, работавший с «Динамо».

В голосовании за лучшего тренера сезона в РПЛ принимали участие капитаны и тренеры клубов лиги, журналисты, а также тренер сборной России Николай Писарев. Несмотря на отказ Кержакова ставить на первое место своего тренера, приз достался Семаку.

Ранее 16 июня был объявлен лучший игрок РПЛ минувшего сезона. Им стал полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

Алексей Гусев
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