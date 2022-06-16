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Назван лучший футболист сезона в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим футболистом сезона в РПЛ

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Бразильский полузащитник «Зенита» Каудиньо признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/2022. Лауреат награды был назван на сайте лиги.

Победителя определили голосованием. В нем приняли участие капитаны и главные тренеры команд РПЛ, журналисты, а также тренер национальной сборной России Николай Писарев.

По итогам голосования Клаудиньо набрал 86 очков, на втором месте с 68 баллам расположился форвард «Уфы» Гамид Агаларов. Тройку лучших игроков сезона замкнул одноклубник бразильца Вильмар Барриос (40 баллов).

Минувший сезон стал для Клаудиньо дебютным в составе «Зенита». 25-летний полузащитник провел в чемпионате страны 23 матча, в которых забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи. Игрок помог петербургскому клубу в четвертый раз подряд стать чемпионом России.

Алексей Гусев
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