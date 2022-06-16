Стало известно об изменениях в украинском образовании

Украинские вузы вернулись к дистанционному формату обучения

Вузы на Украине вернулись к дистанционному обучению. Об изменениях в образовательном процессе стало известно Telegram-каналу газеты «Страна.ua».

После начала специальной военной операции России на Украине вузы вышли на вынужденные каникулы. Спустя месяц в украинских высших учебных заведениях перешли на дистанционный формат обучения.

«Учеба в вузе сейчас технически похожа на ту, которая была в карантин — та же дистанционка. Только теперь готовишься к занятиям под звуки сирены или бомбежки», — рассказала студентка из Харькова.

Преподаватели и студенты знакомы с удаленным образованием с начала пандемии коронавируса в 2020 году. Разница состоит лишь в том, что теперь педагоги подключаются к занятиям из подвалов и бомбоубежищ, передает издание.

Ранее на Украине решили убрать из школьной программы роман Льва Толстого «Война и мир» и другие произведения о героизме русских солдат. Помимо этого, министр образования Украины Сергей Шкарлет поддержал введение запрета на преподавание русского языка в школах республики.

Синдром отмены: Россия



