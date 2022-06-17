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Pratt & Whitney произведет 250 двигателей F-35

Компания Pratt & Whitney произведет 250 двигателей F135 для истребителей F-35

Фото: Matthew Otero / AP

Компания Pratt & Whitney заключила соглашение с Минобороны Соединенных Штатов на производство не менее 250 турбореактивных двухконтурных двигателей F135 для трех вариантов истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II. Об этом сообщает издание Defense News.

Из 250 силовых агрегатов 178 пойдет на американские самолеты, остальные F135 получат зарубежные покупатели F-35 Lightning II. Сумма контракта составляет около 4,4 миллиарда долларов. Начать поставки 15-й и 16-й партий двигателей планируется в 2022-м, а завершить — в 2025-м.

В случае, если все возможности контракта будут реализованы, всего может быть продано до 518 двигателей на общую сумму около 8 миллиардов долларов.

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В декабре 2021 года издание The Drive сообщило, что используемые в настоящее время на F-35 Lightning II силовые агрегаты F135 в 2027 году могут быть заменены на двигатели General Electric XA100 или Pratt & Whitney XA101, которые должны увеличить дальность полета самолета на 30 процентов.

В июле 2020 года президент подразделения Military Engines американской Pratt & Whitney Мэтью Бромберг рассказал журналу Aviation Week & Space Technology, что разрабатываемый компанией в рамках программы Adaptive Engine Transition Program (AETP) трехконтурный двигатель с адаптивным циклом XA101 представляет собой будущее силовых установок, в том числе военных.

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Иван Потапов
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