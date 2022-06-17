В России зафиксировали сокращение ассортимента косметики и парфюмерии

РБК: в России заявили о сокращении ассортимента парфюмерии и косметики на 25 процентов

Ассортимент косметики и парфюмерии в России сократился на 25 процентов с февраля, зафиксировали представители рынка. В целом отечественные бренды готовы заменить иностранные марки, но они зависят от импортного сырья, сообщает РБК.

Как рассказала член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации и организатор выставки InterCHARM Анна Дычева-Смирнова, зарубежные бренды до сих пор занимают большую часть (от 60 до 80 процентов) российского парфюмерно-косметического рынка, который входит в десятку крупнейших в мире по обороту. Для замены импортных товаров отечественным брендам по-прежнему необходимо закупать сырье за рубежом. На фоне западных санкций и нарушения цепочек поставок у розничных сетей и дистрибьюторов сделать это становится все труднее, рассказала эксперт. По ее мнению, логистика подорожала в три раза. Кроме того, российские компании должны открывать большое количество счетов в разных банках, чтобы провести платеж в валюте за рубеж.

Эксперт заявила, что некоторые из компонентов, необходимых для производства косметики, невозможно полностью импортозаместить и производить в России — это в первую очередь касается туши, пудры и помады. Она объясняет это тем, что в стране не хватает научных разработок в этой области. Дычева-Смирнова предупредила, что россиянам придется приспособиться к тому, что каких-то брендов больше не будет на рынке. Она отмечает, что, с другой стороны, в стране будет обилие выбора в разных ценовых категориях. «Мы сможем познакомиться с качественными брендами из Индии, Китая, Кореи, небольшими европейскими производителями и лучше почувствовать, что такое "сделано в России", а российские производители, надеюсь, не подведут», — добавляет эксперт.

Многие зарубежные бренды косметики и парфюмерии ушли с российского рынка в условиях обострившегося геополитического конфликта. К примеру, работу прекратил производитель косметической продукции Wella Company. Среди других покинувших Россию брендов — Louis Vuitton Moet Hennessy, Sephora, Clinique, DKNY, MAC, Bobbi Brown, Michael Kors, L’Occitane, Estee Lauder и Henkel — всего около 30 компаний по состоянию на конец мая. Большинство из них объясняли решение возможными имиджевыми потерями из-за продолжения работы в России, сложностями с поставками и производственными трудностями.

В начале июня в стране также было зафиксировано снижение ассортимента товаров из категорий электроника и бытовая техника. Участники рынка уточнили, что по торговым маркам ассортимент наиболее существенно снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple.