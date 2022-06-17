«Единая Россия» займется программой модернизации инфраструктуры ЖКХ

«Единая Россия» обеспечит комплексную программу модернизации инфраструктуры ЖКХ

«Единая Россия» законодательно обеспечит комплексную программу модернизации инфраструктуры ЖКХ в стране, о которой сказал президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил «Ленте.ру».

«Уже сейчас можно сказать, что в новой истории нашей страны не было решений подобного уровня для жилищно-коммунальной системы», — заявил Пахомов. Он отметил, что детали анонсированной программы будут рассмотрены на ближайшем президиуме Госсовета.

По его словам, сейчас комитет по строительству и ЖКХ совместно с правительством и профильным министерством занимается планом законопроектной работы для обеспечения новой программы. В заключение Пахомов добавил, что общая потребность в госвложениях и частных инвестициях может составить около 4,5 триллиона рублей.

17 июня президент России допустил снижение ставки по льготной ипотеке. По мнению главы государства, в России возможно еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, тем самым достигнув показателя в семь процентов. Такие ставки будут действительны до конца 2022 года.

Льготную ипотечную программу для семей с детьми в России также предложили сделать бессрочной. О пользе такой инициативы для рынка недвижимости рассказал на ПМЭФ гендиректор института развития «Дом.рф» Виталий Мутко.

В ходе ПМЭФ российский президент также анонсировал новый вид льготного кредитования — промышленную ипотеку под пять процентов годовых. Путин поручил правительству в короткие сроки обсудить все необходимые для запуска программы вопросы с банковским сектором России. Уже известно, что Сбербанк взял в проработку задачу по предложению промышленной ипотеки.