Путин анонсировал новый вид ипотеки

Президент России Владимир Путин анонсировал промышленную ипотеку под пять процентов

В России появится новый инструмент — промышленная ипотека под пять процентов годовых. Появление нового вида льготного кредитования анонсировал президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Предлагаю запустить принципиально новый инструмент — промышленную ипотеку. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах по ставке пять процентов годовых, право на нее получат предприятия, которые планируют купить готовые площадки для производства», — сказал Путин.

Он поручил правительству в короткие сроки обсудить все необходимые для запуска промышленной ипотеки вопросы с банковским сектором России.

В ходе выступления Путин также призвал бизнес активнее инвестировать в страну. «Последние события только подтвердили то, о чем я говорил ранее: дома надежнее. Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов», — заметил он.