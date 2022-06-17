Путин призвал бизнес инвестировать в Россию

Владимир Путин попросил бизнес активнее инвестировать в Россию

Россия обладает огромным потенциалом, поэтому бизнесу необходимо активнее инвестировать в страну, заявил глава государства Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляцию которого ведет «Россия 24».

«Наша страна обладает гигантским потенциалом, и задач, требующих приложения сил, непочатый край. Инвестируйте здесь, вкладывайте в создание новых предприятий, рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры, поддерживайте школы, университеты, здравоохранение, социальную сферу, культуру и спорт», — призвал российский лидер.

По словам Путина, изменение жизни вокруг себя, вклад в развитие родного города или целой страны — чрезвычайно важная вещь для самореализации. Он отметил, что длительное время поддерживает отношения со многими представителями крупного бизнеса в России и не раз слышал от них, что их работа — это не простое извлечение прибыли, а трансформация окружающего пространства.

«Последние события только подтвердили то, о чем я говорил ранее: дома надежнее. Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов», — сказал Путин.

Также в ходе выступления глава государства предложил полностью отменить большинство плановых проверок российского бизнеса, работа которого не связана с высокими рисками причинения вреда. В связи с этим Путин обратился к правительству с поручением определить конкретные параметры подобной реформы в ближайшие месяцы.