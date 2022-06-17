Во Владивостоке высадят тысячи цветов

На улицах Владивостока высадят тысячи цветов

На улицах Владивостока летом появятся десятки тысяч новых цветов. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщает «МК».

По данным издания, в частности, растения высадят в районе улицы Огарева. Там уже появилось порядка 8 тысяч новых цветов, а к концу следующей недели будут высажены еще 22 тысячи растений, в том числе сальвии и колеусы.

Также разбить клумбы планируется в районе кольца Инструментального завода — там высадят около 15,5 тысячи цветов. Кроме того, цветники появятся на разворотном кольце на острове Русский.

В рамках работ по озеленению города специалисты проведут и посадки деревьев и кустарников. Так, на проспекте 100-летия Владивостока будут расти молодые сосны и пузыреплодник.

Ранее в июне сообщалось, что во Владивостоке высадили дубы, выращенные из желудей, которые собрали в нижегородском имении русского поэта Александра Пушкина Болдино.