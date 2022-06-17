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В «Роскосмосе» поведали об оставленном Западом «окне возможностей»

Глава «Главкосмоса»: Европа и США не стали хлопать дверью, оставив окно возможностей
Дмитрий Лоскутов

Дмитрий Лоскутов. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Часть заказчиков из США и Западной Европы не стали демонстративно хлопать дверью, разрывая отношения с «Роскосмосом», оставив для себя окно возможностей. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума поведал ТАСС генеральный директор «Главкосмоса» (дочернее предприятие «Роскосмоса») Дмитрий Лоскутов.

По его словам, эти иностранные клиенты поставили на паузу контакты с госкорпорацией. «Все понимают, что на рынке нужна конкуренция, поэтому оставляют для себя некое окно возможностей на будущее», — сказал Лоскутов.

Глава «Главкосмоса» добавил, что «часть зарубежных заказчиков, прежде всего североамериканских и западноевропейских, поставила контакты с нами на паузу, ожидая развития ситуации в геополитическом контексте».

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В июне 2020 года генеральный директор «Главкосмоса» сообщил, что «человечество находится в самом начале своего пути к звездам».

В мае того же года Лоскутов заявил, что российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация»), создаваемый последние десять лет, но до сих пор не существующий в готовом виде и потому не совершивший ни одного полета, заставят зарабатывать.

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Иван Потапов
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