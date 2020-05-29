Несуществующую российскую «Федерацию» заставят зарабатывать

Российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация»), создаваемый последние десять лет, но до сих пор не существующий в готовом виде и потому не совершивший ни одного полета, заставят зарабатывать. Об этом заявил гендиректор «Главкосмоса» (входит в «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов, передает «Коммерсантъ».

«Ожидается, что в ближайшие несколько лет туристов смогут отправлять и с космодрома Восточный (гражданский космодром в Амурской области) на новом российском пилотируемом корабле "Орел"»,— заявил менеджер.

По его словам, «с появлением альтернативных "Союзу-МС" средств доставки на МКС [Международную космическую станцию], в том числе с учетом ожидаемого развития американской пилотируемой программы, таких возможностей для коммерческих участников космического полета будет больше».

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В апреле космонавт Павел Виноградов заявил, что «Федерация» получит шасси.

В марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, выступая перед космонавтами в Театре российской армии в Москве, призвал немедленно создать новый космический корабль.

В феврале менеджер рассказал о том, что для «Федерации» создали днище.

В мае 2019 года Пентагон включил Россию в список стран, совместно с которыми начиная с 1 января 2023 года запрещается проводить космические пуски.

Тогда же стало известно, как следует из бюджета американского космического агентства на 2020 финансовый год, что НАСА получило право с октября 2019 года заниматься космическим туризмом.

30 мая должен состояться первый за последние почти 9 лет старт американского космического корабля с экипажем к МКС. Первый пуск неготовой «Федерации» со строящейся для ракет «Ангара» площадки на космодроме Восточный запланирован на 2023 год.

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