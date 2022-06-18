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Байден собрался поговорить с Си Цзиньпином

Президент США Байден сообщил, что вскоре проведет разговор с лидером Китая Си Цзиньпином

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что вскоре поговорит с китайским коллегой Си Цзиньпином. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает «Интерфакс».

«Байден будет скоро говорить с Си Цзиньпином», — сообщили в пресс-службе.

Также американский президент рассказал, что администрация допускает изменения тарифов США на импорт из Китая.

16 июня Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Соединенных Штатах работают над организацией телефонного разговора Байдена и Си Цзиньпина. По данным агентства, проведение очной встречи двух лидеров возможно только после съезда Коммунистической партии Китая.

Телефонный разговор между американским и китайским лидерами последний раз состоялся 18 марта. В ходе беседы они обсудили специальную операцию России на Украине. Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях, которые ждут Китай в случае материальной поддержки России.

Позднее высокопоставленный представитель США раскрыл подробности разговора двух лидеров. По его словам, они также обсуждали вопрос наличия биологических лабораторий на Украине — об этом многократно заявляла российская сторона.

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Анастасия Шейкина
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