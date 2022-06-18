Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Колорадо Эвеланш
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 2-й матч
Голден Стэйт Уорриорз
20 июня
03:00 (Мск)
Бостон Селтикс
НБА - плей-офф|Финал. 7-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг
21 июня
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 3-й матч
Зенит
21 июня
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Кубок Матч Премьер
Спорт

Российские гимнастки отказались ехать на международный турнир в Барселону

Дина Аверина рассказала, что российские гимнастки отказались ехать на турнир в Барселону

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Спортсменки из России не выступят на международном турнире по художественной гимнастике в Барселоне. Об отказе гимнасток ехать на соревнования РИА Новости рассказала призерка Олимпиады Дина Аверина.

Уточняется, что российские спортсменки получили приглашение на турнир, который организуется не под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). «Совместно с Ириной Александровной Винер-Усмановой приняли решение, что никто из сборной России не будет участвовать в нем», — заявила Аверина.

17 июня президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной страны Винер-Усманова высказалась о критикующих Россию иностранных спортсменах. По ее словам, их специально настраивают против россиян на родине.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. Исполком организации мотивировал это стремлением обеспечить защиту честности соревнований и безопасности их участников. Большинство международных спортивных организаций последовали рекомендации МОК и отстранили россиян и белорусов от турниров.

Мировая история санкций
Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Кадыров резко высказался о лидерах ОДКБ после отказа Казахстана признать Донбасс
Российские гимнастки отказались ехать на международный турнир в Барселону
Поставки нефти из России в Индию выросли в 31 раз
В ДНР подтвердили обмен бывшей участницы «Азова»
В школах Николаева запретят использовать русский язык
В Турции высказались о членстве Финляндии и Швеции в НАТО
Медведев второй раз подряд вышел в финал турнира ATP
Названа возможная замена ушедших из России косметических брендов
В России запустят сервис электронной купли-продажи машин
Россиянам дали совет по сбережениям в биткоине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.