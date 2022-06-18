Российские гимнастки отказались ехать на международный турнир в Барселону

Дина Аверина рассказала, что российские гимнастки отказались ехать на турнир в Барселону

Спортсменки из России не выступят на международном турнире по художественной гимнастике в Барселоне. Об отказе гимнасток ехать на соревнования РИА Новости рассказала призерка Олимпиады Дина Аверина.

Уточняется, что российские спортсменки получили приглашение на турнир, который организуется не под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). «Совместно с Ириной Александровной Винер-Усмановой приняли решение, что никто из сборной России не будет участвовать в нем», — заявила Аверина.

17 июня президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной страны Винер-Усманова высказалась о критикующих Россию иностранных спортсменах. По ее словам, их специально настраивают против россиян на родине.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. Исполком организации мотивировал это стремлением обеспечить защиту честности соревнований и безопасности их участников. Большинство международных спортивных организаций последовали рекомендации МОК и отстранили россиян и белорусов от турниров.