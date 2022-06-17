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Спорт

Винер-Усманова высказалась о критикующих Россию иностранных спортсменах

Винер-Усманова рассказала, что израильтянка Линой Ашрам поддержала сестер Авериных

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказалась о критикующих Россию иностранных спортсменах. Ее слова приводятся в Telegram-канале «Матч ТВ».

«Не может у нас быть недружественных спортсменов. Когда-нибудь спортсмены это поймут. Даже те, которые делают выпады. Уверена, что это дети, которых неправильно настроили. А в жизни они переписываются друг с другом», — заявила Винер-Усманова. Она рассказала, что сестры Аверины получили слова поддержки от израильтянки Линой Ашрам и болгарских гимнасток.

7 апреля Юрий Бородавко, тренер трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, негативно оценил иностранных спортсменов, критикующих россиян. Он посчитал, что им следовало бы молчать.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. Исполком организации мотивировал это стремлением обеспечить защиту честности соревнований и безопасности их участников. Большинство международных спортивных организаций последовали рекомендации МОК и отстранили россиян и белорусов от турниров.

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