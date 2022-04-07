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Спорт

Тренер Большунова обратился к критикующим россиян иностранным спортсменам

Тренер Большунова рассказал о непристойных высказываниях иностранцев о россиянах
Юрий Бородавко

Юрий Бородавко. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Юрий Бородавко, тренер трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, раскритиковал иностранных спортсменов, критикующих россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

«Многие высказываются просто непристойно. Начинаешь понимать, что это за люди. Может быть, они большие спортсмены, но есть русская поговорка "Молчи, сойдешь за умного"», — с таким обращением выступил Бородавко.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо поддержал отстранение российских лыжников, в том числе Большунова, от международных турниров. На Олимпийских играх в Пекине Большунов выиграл три золотые медали, а Клебо — две.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Алексей Гусев
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