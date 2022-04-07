Клебо поддержал решение об отстранении Большунова

Норвежец Йоханнес Клебо назвал отстранение российских лыжников правильным

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо поддержал отстранение российских лыжников от международных турниров. Его слова приводит издание VG.

Клебо назвал правильным решение отстранить россиян, в частности, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. «Посмотрим, чем это закончится», — добавил норвежец.

Ранее Большунов отреагировал на призыв Клебо дисквалифицировать российских лыжников. «Я думал, что Клебо будет трезво ситуацию оценивать. Но, возможно, на него надавили, чтобы он так говорил», — предположил Большунов.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

