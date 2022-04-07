Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
КХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 3-й матч
РБ Лейпциг
Сегодня
19:45 (Мск)
Аталанта
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Брага
Сегодня
22:00 (Мск)
Рейнджерс
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Айнтрахт Ф
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Лион
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Оттава Сенаторз
Завтра
02:00 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Клебо поддержал решение об отстранении Большунова

Норвежец Йоханнес Клебо назвал отстранение российских лыжников правильным
Йоханнес Клебо

Йоханнес Клебо. Фото: Tomi Hänninen / Newspix24 / Globallookpress.com

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо поддержал отстранение российских лыжников от международных турниров. Его слова приводит издание VG.

Клебо назвал правильным решение отстранить россиян, в частности, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. «Посмотрим, чем это закончится», — добавил норвежец.

Ранее Большунов отреагировал на призыв Клебо дисквалифицировать российских лыжников. «Я думал, что Клебо будет трезво ситуацию оценивать. Но, возможно, на него надавили, чтобы он так говорил», — предположил Большунов.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Барщевский предупредил о колоссальном росте коррупции в России
Россияне массово заинтересовались переездом в Испанию
Мишустин выступил с призывом к депутатам Госдумы
В Москве проведут усиленный рейд среди водителей каршеринга
Мишустин заявил о серьезности санкций
Валерия рассказала о перевоспитании ушедшей из дома дочери
Мишустин рассказал об ограблении России «пиратами»
Россиян предупредили об опасностях весеннего солнца
Диетолог назвал эффективные домашние упражнения для худеющих
В России продлили программу туристического кешбэка до 15 апреля
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.