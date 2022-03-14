Большунов отреагировал на призыв Клебо дисквалифицировать российских лыжников

Большунов предположил, что Клебо призывал дисквалифицировать россиян под давлением

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выдвинул предположение о том, почему пятикратный победитель Игр Йоханнес Клебо призывал отстранить от международных стартов российских лыжников. Спортсмен высказался в TikTok пользователя ivan_dokukin.

«Я думал, что Клебо будет трезво ситуацию оценивать. Но, возможно, на него надавили, чтобы он так говорил», — заявил Большунов. Россиянин добавил, что сейчас мотивирован еще больше, чем раньше. Также он выразил надежду, что скоро сможет участвовать в международных соревнованиях.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Клебо поддержал решение организации и призвал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) сделать то же самое.

Позже FIS распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации. До завершения сезона лыжникам оставалось провести два этапа Кубка мира в Норвегии и Швеции.