Число погибших от обстрелов в ДНР выросло до пяти

Тероборона ДНР заявила о пяти погибших гражданских в результате обстрелов ВСУ

Число погибших мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) в результате обстрелов территории за день выросло до пяти. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает Telegram-канал штаба территориальной обороны республики.

По данным штаба, еще 12 граждан получили ранения различной степени тяжести. Территориальная оборона республики обратилась к гражданам с просьбой беречь себя и родных и не покидать жилье без лишней необходимости. «Во время обстрела не покидайте убежище»,— призвали в штабе теробороны ДНР.

Ранее 18 июня сообщалось, что в населенном пункте Комсомольское в ДНР пять человек пострадали из-за падения обломков украинской ракеты «Точка-У». В свою очередь мэр Донецка заявил, что над заводом «Топаз» в Донецке заметно задымление.