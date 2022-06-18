В ДНР пять человек получили ранения из-за падения обломков ракеты «Точка-У»

Штаб обороны ДНР: пять человек пострадали от обломков украинской ракеты «Точка-У»

В населенном пункте Комсомольское в Донецкой народной республике пять человек пострадали из-за падения обломков украинской ракеты «Точка-У». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

«Над Комсомольским средства ПВО перехватили украинскую ракету ТРК "Точка-У". Обломки ракеты упали по улице Набережной, в результате чего пять человек получили ранения. Несколько домостроений были разрушены», — говорится в официальном Telegram-канале штаба.

ТРК «Точка-У» — это высокоточный ракетный комплекс, способный наносить удары на расстояние до 120 километров.

В апреле силы ПВО ДНР перехватили выпущенную украинскими военными ракету «Точка-У» над городом Снежное в Донецкой народной республике. В результате падения обломков ракеты были разрушены объекты инфраструктуры и жилые дома.