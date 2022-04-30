ДНР заявила о перехвате «Точки-У» над Снежным

Средства ПВО ДНР перехватили ракету «Точка-У» над городом Снежное

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракету «Точка-У» над городом Снежное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Уточняется, что обломки ракеты упали в микрорайоне Черемушки, в результате повреждены транспорт, инфраструктура и множество домов. Подробности уточняются.

В штабе также сообщили, что в результате обстрела ВСУ в Снежном повреждены 24 объекта, в том числе водопроводная насосная станции, 15 частных домов, 2 многоквартирных дома, здание автовокзала, автотранспортного предприятия, транформаторная подстанция и 3 газораспределительные подстанции.