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ДНР заявила о перехвате «Точки-У» над Снежным

Средства ПВО ДНР перехватили ракету «Точка-У» над городом Снежное

Фото: РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракету «Точка-У» над городом Снежное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Уточняется, что обломки ракеты упали в микрорайоне Черемушки, в результате повреждены транспорт, инфраструктура и множество домов. Подробности уточняются.

В штабе также сообщили, что в результате обстрела ВСУ в Снежном повреждены 24 объекта, в том числе водопроводная насосная станции, 15 частных домов, 2 многоквартирных дома, здание автовокзала, автотранспортного предприятия, транформаторная подстанция и 3 газораспределительные подстанции.

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Варвара Кошечкина
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