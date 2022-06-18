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В Донецке над заводом «Топаз» заметили дым

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о задымлении над заводом «Топаз»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Над заводом «Топаз» в Донецке заметно задымление. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, облако дыма над предприятием видно почти со всех районов города. Кулемзин также отметил, что Куйбышевский район, на территории которого находится завод, продолжает обстреливаться Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что союзные силы подавили шесть огневых позиций украинских военных, с которых с утра 17 июня велся массированный обстрел Донецка. При этом он добавил, что ВСУ пытаются стягивать новую технику «для нанесения ударов по жилым кварталам населенных пунктов республики».

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Алевтина Запольская
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