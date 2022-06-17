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В ДНР объявили об уничтожении обстреливавших Донецк позиций ВСУ

Глава ДНР Пушилин заявил об уничтожении шести обстреливавших Донецк позиций ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Союзные силы подавили шесть огневых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которых с утра пятницы, 17 июня, велся массированный обстрел Донецка. Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что украинские военные пытаются стягивать новую технику «для нанесения ударов по жилым кварталам населенных пунктов республики».

«Принимаются исчерпывающие меры контрбатарейными подразделениями союзных сил для обеспечения безопасности населения», — добавил глава ДНР.

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Алевтина Запольская
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