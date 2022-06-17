Украинские военные нанесли удар по отряду МЧС в Донецке

Штаб теробороны ДНР сообщил об обстреле отряда МЧС в Донецке со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по отряду МЧС в Донецке. Об этом штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщает в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что украинские военные обстреляли Киевский район Донецка. Там отметили, что в результате попаданий снарядов произошло возгорание гаражных боксов на территории местного Оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда МЧС ДНР.

Ранее сообщалось, что на заводе в городе Красный Луч в Луганской народной республике (ЛНР) произошел сильный пожар. По словам местных жителей, перед этим был слышен взрыв, похожий на ракетный удар.