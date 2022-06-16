На заводе в ЛНР начался сильный пожар после взрыва

В городе Красный Луч в ЛНР начался сильный пожар после взрыва

В городе Красный Луч в Луганской Народной республике (ЛНР) начался сильный пожар, местные жители сообщают, что перед этим слышали взрыв. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, в небо поднялся густой дым, одновременно слышны небольшие хлопки, возможно, от разрыва боеприпасов. Местные жители также заявили, что примерно в 18:00 по местному времени (совпадает с мск) слышали взрыв, возможно, от удара ракетой.

Ранее сильнейшему обстрелу подвергся Донецк. Пострадали 35 человек, пятеро погибли. Советник главы правительства ДНР Ян Гагин сообщил, что снаряды попали в людный рынок в центре города. Вечером 13 июня снаряд ВСУ упал на родильный дом.