В Донецке остановили подвоз питьевой воды из-за обстрелов

Мэр Донецка Кулемзин заявил об остановке подвоза питьевой воды в город из-за обстрелов ВСУ

По всему Донецку из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) остановлен подвоз питьевой воды. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В связи с обострением обстановки подвоз питьевой воды во всех районах города Донецка с 12:00 будет прекращен», — написал он.

Накануне президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным нанесение ударов по украинским укрепрайонам под Донецком. По его словам, штурм районов, откуда бьют по жилым кварталам, может привести к большим жертвам атакующих сил.

16 июня ВСУ нанесли удар по центру Донецка — они обстреляли район Центрального универмага. Еще несколько кассетных снарядов, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», упали в Кировском районе города.