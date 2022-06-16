Украинские военные обстреляли центр Донецка

Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле центра города ВСУ, есть пострадавшие

Украинские военные нанесли удар по центру Донецка. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли район Центрального универмага. «Имеются пострадавшие, повреждено три автомобиля, остекление окон местных домов. Обстоятельства уточняются. На месте работают оперативные службы», — заявил Кулемзин.

Отмечается также, что еще несколько кассетных снарядов, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», упали в Кировском районе Донецка. Один из них разорвался возле 82-й школы, в результате чего был поврежден частный автомобиль. Другой осколочный боеприпас упал в районе улицы Керамической, ранив при этом мирную жительницу.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими военными населенных пунктов Стаханов, Криничное и Троицкое в Луганской народной республике (ЛНР) погибли 8 человек, еще 16 ранены.