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В Донецке сообщили о продолжающихся обстрелах со стороны украинских военных

Мэр Донецка Кулемзин заявил, что в результате обстрелов ВСУ было повреждено здание ДОННУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Донецк продолжает обстреливаться Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале.

Градоначальник заявил, что в микрорайоне Гладковка были зафиксированы сильные задымления, под обстрел также попал Ворошиловский район города. Кроме того, Кулемзин отметил, что в результате артиллерийских ударов украинских военных было повреждено здание Донецкого национального университета (ДОННУ) и находящиеся рядом жилые дома.

Ранее мэр Донецка заявил, что из-за обстрелов ВСУ по всему городу был остановлен подвоз питьевой воды. До этого он также сообщал, что над заводом «Топаз» появилось облако дыма, которое можно заметить почти со всех районов населенного пункта.

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Алевтина Запольская
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