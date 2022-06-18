Мария Ласицкене пожаловалась на организацию всероссийского турнира в Чебоксарах

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене подвела итоги выступления на всероссийском турнире «Мемориал Игнатьева», который прошел в Чебоксарах. Об этом сообщает ТАСС.

«Болельщиков на трибунах практически не было, трансляция не велась, онлайн-результаты были недоступны. Жаль, что Всероссийская федерация легкой атлетики в очередной раз взяла паузу в улучшении качества турниров», — заявила Ласицкене. Она также добавила, что во время соревнований дул сильный ветер, который помешал ей выполнить все установки.

Соревнования прошли в субботу, 18 июня. Ласицкене стала победительницей турнира, показав результат 1,91 метра.

9 июня Ласицкене разместила обращение к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху в социальных сетях. Россиянка заявила, что у главы организации не хватит смелости и достоинства отменить отстранение российских спортсменов от международных стартов.