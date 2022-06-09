Ласицкене осудила главу МОК за отстранение спортсменов по национальному признаку

Ласицкене заявила, что главе МОК Баху не хватит смелости отменить отстранение россиян

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене обратилась к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. Спортсменка опубликовала открытое письмо в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Из последних семи лет суммарно я около четырех не имела возможности выступать на международных соревнованиях, хотя лично ко мне никогда не было никаких претензий. Кроме одной… Международная ассоциация легкоатлетических федераций при любой возможности достает из рукава козырь в виде моего российского паспорта», — поделилась спортсменка. Она осудила Баха за отстранение атлетов по национальному признаку.

«Я не сомневаюсь, что вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов. Ведь тогда вам придется признать, что все эти месяцы вы нарушали хартию МОК, а уставы международных федераций превратились из реальных документов в никому не нужные бумаги», — заявила легкоатлетка.

Также Ласицкене посчитала ложью слова Баха о том, что отстранение россиян необходимо для обеспечения их безопасности, и привела в пример российских теннисистов, которые продолжают выступать на турнирах.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.