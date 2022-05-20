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Глава МОК назвал причину рекомендации отстранить россиян

Глава МОК Томас Бах назвал санкции в отношении российских спортсменов защитной мерой

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о введении санкций в отношении российских спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

«Наши действия, с одной стороны, — санкции, с другой — защитные меры. Никто не может гарантировать безопасность из-за антироссийских и антибелорусских настроений», — назвал причину санкций Бах. Он подчеркнул, что МОК не рекомендует участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях или как минимум демонстрировать их национальные символы.

4 мая президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова фразой «цветение двойных стандартов» отреагировала на санкции от МОК. Она посчитала, что Бах нашел повод для того, чтобы отстранить российских спортсменов.

28 февраля МОК выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. Исполком организации мотивировал рекомендацию стремлением обеспечить защиту честности соревнований и безопасности их участников. Большинство спортивных федераций мира последовало этому призыву.

Анастасия Борисова
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