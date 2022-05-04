Винер-Усманова одной фразой оценила слова главы МОК об отстранении россиян

Винер фразой «цветение двойных стандартов» оценила слова Баха об отстранении россиян

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова оценила слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении россиян. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Винер-Усманова фразой «цветение двойных стандартов» отреагировала на высказывания Баха. Она посчитала, что МОК нашел повод для того, чтобы отстранить российских спортсменов. Специалист заявила, что в России придумают альтернативные турниры для развития спорта.

3 мая Бах прокомментировал введение санкций против российских спортсменов. Он заявил, что получал много вопросов от Национальных олимпийских комитетов на тему отличия конфликта на Украине от других, происходивших в разных странах мира, и назвал происходящее сейчас вопиющим нарушением олимпийского перемирия.

28 февраля МОК выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. Исполком организации мотивировал это стремлением обеспечить защиту честности соревнований и безопасности их участников. Большинство международных спортивных организаций последовали рекомендации МОК и отстранили россиян и белорусов от турниров.