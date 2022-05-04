Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Краснодар
1:0
Завершен
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|19-й тур
Реал Мадрид
0:0
1-й тайм
live
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/2 финала. 2-й матч
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
Флорида Пантерз
6 мая
02:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
Миннесота Уайлд
Завтра
04:30 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 2-й матч
Спорт

Винер-Усманова одной фразой оценила слова главы МОК об отстранении россиян

Винер фразой «цветение двойных стандартов» оценила слова Баха об отстранении россиян

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова оценила слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении россиян. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Винер-Усманова фразой «цветение двойных стандартов» отреагировала на высказывания Баха. Она посчитала, что МОК нашел повод для того, чтобы отстранить российских спортсменов. Специалист заявила, что в России придумают альтернативные турниры для развития спорта.

3 мая Бах прокомментировал введение санкций против российских спортсменов. Он заявил, что получал много вопросов от Национальных олимпийских комитетов на тему отличия конфликта на Украине от других, происходивших в разных странах мира, и назвал происходящее сейчас вопиющим нарушением олимпийского перемирия.

28 февраля МОК выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. Исполком организации мотивировал это стремлением обеспечить защиту честности соревнований и безопасности их участников. Большинство международных спортивных организаций последовали рекомендации МОК и отстранили россиян и белорусов от турниров.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
МИД России обвинил США в срыве участия российской делегации в заседании ООН
В Германии призвали распустить фонд поддержки «Северного потока-2»
Организатора «Бессмертного полка» выслали из Эстонии
Вучич заявил о твердом курсе Сербии в Евросоюз
Жителям Британии посоветовали покупать недорогие продукты
Минобороны анонсировало открытие гумкоридора на «Азовстали»
Москвичам назвали заграничные направления с авиабилетами до 20 тысяч рублей
«Газпром» сообщил о прекращении Германией реверса российского газа в Польшу
Подсчитаны потери ExxonMobil после выхода из «Сахалина-1»
Захарова предупредила Финляндию и Швецию о возможном противостоянии с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.