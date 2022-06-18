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Медведев второй раз подряд вышел в финал турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев второй раз подряд вышел в финал турнира ATP

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Первая ракетка мира Даниил Медведев обыграл немца Оскаре Отте в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Галле (Германия). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 18 июня. Россиянин одержал победу в двух сетах со счетом 7:6, 6:3. Встреча продлилась 1 час и 36 минут. Медведев сделал восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех.

За титул Медведев поспорит с победителем матча между поляком Хубертом Хуркачом и австралийцем Ником Кирьосом. Россиянин второй раз подряд вышел в финал на турнирах ATP. 12 июня Медведев в решающей встрече соревнований в Хертогенбосе проиграл 205-й ракетке мира Тиму ван Рейхтовену.

13 июня Медведев стал первой ракеткой мира. Он возглавил обновленный рейтинг ATP, сместив серба Новака Джоковича.

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