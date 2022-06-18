Овечкин показал трюк в ресторане и попал на видео

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин показал трюк во время похода с семьей в ресторан

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин показал трюк во время похода с семьей в ресторан. Видео появилось в Telegram-канале лиги.

Повар предложил хоккеисту взять лопаткой кусочек еды и попасть им в рот одному из посетителей кафе. Овечкин согласился и забросил еду жене Анастасии Шубской и другу Виталию Фридзону, выступающему за баскетбольный «Зенит».

14 мая «Вашингтон» проиграл «Флориде Пантерс» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли со счетом в серии 2-4. После этого Овечкин вернулся в Россию.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.