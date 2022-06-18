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Спорт

В ПКР оценили случай с поднимавшимися ползком в отель спортсменами-колясочниками

В ПКР заявили, что случай с поднимавшимися ползком в отель колясочниками не самый страшный

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Ольга Семенова оценила инцидент в Чебоксарах со спортсменами-колясочниками, которым пришлось ползком подниматься в отель. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению функционера, этот случай не самый страшный. «Уверена, гостиница сделает все необходимое, и в следующий раз такого не случится. Нам обещали, что все исправят. К тому же это не единственное место, где размещаются спортсмены», — заявила Семенова.

По ее словам, в других гостиницах Чебоксар таких проблем нет. «Мы неоднократно проводили здесь турниры и будем делать это впредь», — добавила Семенова.

Инцидент произошел в конгресс-отеле «Россия» 17 июня во время проходящего в Чебоксарах чемпионата России по легкой атлетике среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Пандус-скат на лестнице перед входом в гостиницу был установлен под большим углом и оказался не приспособлен для самостоятельного подъема инвалидов-колясочников. На появившемся в соцсетях видео было показано, как спортсмены ползком поднимаются внутрь, при этом один из них тащит с собой коляску.

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