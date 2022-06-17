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Спорт

В России спортсменам-колясочникам пришлось ползком подниматься в отель

В Чебоксарах на чемпионате России спортсменам-колясочникам не подготовили пандусы в отеле

В Чебоксарах для спортсменов, участвующих в чемпионате России по легкой атлетике среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата, не подготовили пандусы в отеле. Об этом сообщает Telegram-канал «Расстрига».

Инцидент произошел в конгресс-отеле «Россия». Пандус-скат на лестнице перед входом в гостиницу был установлен под большим углом и оказался не приспособлен для самостоятельного подъема инвалидов-колясочников. На видео показано, как спортсмены ползком поднимаются внутрь, при этом один из них тащит с собой коляску.

По информации «Правда ПФО», региональная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Правоохранительные органы дадут оценку соблюдению требований закона по доступности объекта социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

28 мая в Татарстане слепому от рождению инвалиду-колясочнику с диагнозом ДЦП прислали повестку в военкомат. В инциденте разбираются сотрудники военкомата вместе с городским отделением общества слепых.

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Анастасия Борисова
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