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Врачи Херсона начнут получать выплаты в рублях

Херсонская ВГА заявила о выплатах в рублях врачам областной больницы

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Врачи херсонской областной больницы начнут получать выплаты в рублях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.

По информации агентства, власти Херсонской области совместно с центральной больницей также утвердили порядок осуществления выплат сотрудникам в рублях.

«При участии ВГА с исполняющим обязанности главврача больницы Гараном Е.Г. проработан порядок и принято решение организовать выплаты сотрудникам учреждения в российских рублях, поставить структуру, персонал поликлиники, а также оборудование на финансовое и материально-техническое обеспечение ВГА по Херсонской области, подготовить предложения по закупке новейшего оборудования для замены обветшалого в годы украинского правления», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Кроме того, замглавы херсонской ВГА Кирилл Стремоусов заявил об определении порядка прохождения руководством больницы курсов профессиональной переподготовки в Республике Крым.

16 июня Стремоусов заявил, что все дети, родившиеся в регионе после 24 февраля 2022 года, получат гражданство России автоматически. Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) отказывается признавать выдачу российских паспортов жителям Украины. ЕС осудил указы президента России Владимира Путина, упрощающие предоставление российского гражданства в Херсонской и Запорожской областях.

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Варвара Кошечкина
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