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Родившимся в Херсонской области после 24 февраля пообещали гражданство России

Родившиеся в Херсонской области после 24 февраля дети автоматически получат гражданство РФ

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все дети, родившиеся в регионе после 24 февраля 2022 года, получат гражданство России автоматически. Его слова передает ТАСС в четверг, 16 июня.

«А дети-сироты уже получили гражданство», — сообщил он.

Ранее 11 июня стало известно, что глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо первым в регионе получил российский паспорт. По его словам, это «самый желанный подарок в преддверии Дня России». Все жители Херсона хотят как можно быстрее стать обладателями российского гражданства, добавил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Варвара Кошечкина
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