Стало известно о желании Слуцкого тренировать «Рубин» бесплатно

«Бизнес Online»: Леонид Слуцкий готов тренировать «Рубин» бесплатно после вылета из РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий был готов тренировать казанский клуб бесплатно. О желании специалиста стало известно «Бизнес Online».

По информации источника, 51-летний тренер сделал подобное предложение руководству клуба после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам прошлого сезона, однако генеральный директор казанцев Рустем Сайманов отказал Слуцкому. Стороны сошлись на сокращении зарплаты специалиста до одного миллиона рублей в месяц. До этого зарплата Слуцкого составляла 600 тысяч евро в год (около 36 миллионов рублей).

23 мая Сайманов заявил, что Слуцкий продолжит работу в казанском клубе. Он подчеркнул, что сделал правильный выбор, пригласив специалиста. Функционер посчитал, что нельзя привязывать результаты сезона-2021/2022 к компетенции тренера.

«Рубин» вылетел из РПЛ после 19 сезонов выступлений в элите российского футбола. В следующем сезоне команда будет играть в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Из-за санкций в отношении российского футбола весной клуб покинули шесть легионеров.