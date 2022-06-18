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Жителей Донецка попросили не покидать укрытия из-за непрерывных обстрелов

Власти ДНР попросили жителей Донецка не покидать укрытия из-за обстрелов со стороны ВСУ

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Власти и правоохранительные органы Донецкой народной республики (ДНР) попросили жителей Донецка не покидать свои укрытия. Об этом со ссылкой на корреспондента сообщает ТАСС.

С такой просьбой местные власти обратились к населению в социальных сетях из-за того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) третий день подряд ведут непрерывный артиллерийский обстрел Донецка. Отмечается, что снаряды украинских военных прилетают как на окраины, так и в центр города.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район, на территории которого находится завод «Топаз». Он также добавил, что из-за артиллерийских ударов в городе был остановлен подвоз питьевой воды.

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