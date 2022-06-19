Минобороны сообщило об ударе Украины по своим же подразделениям

Минобороны России: Су-25 ВСУ ударили по своим подразделениям в Днепропетровской области

Пара украинских Су-25 ударила по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое в Днепропетровской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, это произошло в 13.30.

Конашенков также рассказал, что отдельные подразделения ВСУ покидают район боевых действий «из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения». Представитель Минобороны добавил, что именно из-за этого происходят подобные инциденты. Кроме того, утверждается, что взвод 1-й роты

1-го батальона 57-й мотопехотной бригады бросил тяжелое вооружение и оставил позиции в районе Лисичанска.

Помимо этого, российские военные сумели взять под контроль населенный пункт Метелкино под Северодонецком. Ранее об этом же сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.