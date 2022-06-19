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Глава МОК высказался о возможности снятия санкций с российских спортсменов

Глава МОК Томас Бах заявил, что еще не время снимать санкции с российских спортсменов

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о возможности возвращения российских спортсменов на турниры. Его слова приводит «Матч ТВ».

Он заявил, что еще не время снимать санкции с россиян. «Наша позиция по санкциям и рекомендациям известна, не вижу смысла напоминать. Эти рекомендации мы вынуждены принять, при этом нельзя забывать о своей главной функции — объединяющей», — добавил Бах. Глава МОК отметил, что в организации следят за развитием ситуации.

Ранее Бах объяснил рекомендации организации по недопуску российских спортсменов до соревнований. «Наши действия, с одной стороны, — санкции, с другой — защитные меры», — заявил он.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

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Дарья Коршунова
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