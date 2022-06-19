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Норвежский тренер рассказал о мотивации лыжников фотографией Большунова

Норвежский тренер Носсум рассказал, что использует фото Большунова для мотивации лыжников

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Норвежский тренер по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал, зачем повесил на стену фото россиянина Александра Большунова. Его слова передает TV2.

«Он был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить. В этом заключается большая мотивация», — объяснил специалист. По словам тренера, без фото россиянина спортсмены думают, что можно тратить больше времени на отдых и все равно хорошо выступать, однако такие мысли ошибочны.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. Также на его счету четыре серебра и две бронзы Игр. На чемпионатах мира россиянин восемь раз поднимался на подиум, в том числе завоевал золото в скиатлоне на турнире в 2021 году.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

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