Норвежский тренер рассказал о мотивации лыжников фотографией Большунова
Норвежский тренер по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал, зачем повесил на стену фото россиянина Александра Большунова. Его слова передает TV2.
«Он был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить. В этом заключается большая мотивация», — объяснил специалист. По словам тренера, без фото россиянина спортсмены думают, что можно тратить больше времени на отдых и все равно хорошо выступать, однако такие мысли ошибочны.
Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. Также на его счету четыре серебра и две бронзы Игр. На чемпионатах мира россиянин восемь раз поднимался на подиум, в том числе завоевал золото в скиатлоне на турнире в 2021 году.
1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.