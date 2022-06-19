Норвежский тренер рассказал о мотивации лыжников фотографией Большунова

Норвежский тренер Носсум рассказал, что использует фото Большунова для мотивации лыжников

Норвежский тренер по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал, зачем повесил на стену фото россиянина Александра Большунова. Его слова передает TV2.

«Он был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить. В этом заключается большая мотивация», — объяснил специалист. По словам тренера, без фото россиянина спортсмены думают, что можно тратить больше времени на отдых и все равно хорошо выступать, однако такие мысли ошибочны.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. Также на его счету четыре серебра и две бронзы Игр. На чемпионатах мира россиянин восемь раз поднимался на подиум, в том числе завоевал золото в скиатлоне на турнире в 2021 году.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.