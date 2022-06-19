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Спорт

Российский боксер объединил три титула чемпиона мира

Россиянин Бетербиев выиграл у Смита-младшего и объединил три титула чемпиона мира по боксу
Артур Бетербиев

Артур Бетербиев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россиянин Артур Бетербиев выиграл у американца Джо Смита-младшего и объединил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 79,38 килограмма. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нью-Йорке. В 12-раундовом поединке Бетербиев выиграл у Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал Смиту-младшему.

Теперь на счету 37-летнего Бетербиева 18 побед (18 нокаутом) и ни одного поражения.

21 апреля глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что Бетербиев намерен выступать под канадским флагом. Он подчеркнул, что россиянин 15 лет живет в Канаде, имеет паспорт страны, а также канадскую боксерскую лицензию.

1 марта WBC, Всемирная боксерская организация, Всемирная боксерская ассоциация и Международная боксерская федерация (IBF) отказались признавать чемпионские бои с участием российских боксеров.

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Марина Совина
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