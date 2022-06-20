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В Белоруссии оценили реализацию программ интеграции с Россией

В палате представителей Белоруссии заявили о реализации 35 процентов союзных программ

Фото: Globallookpress.com

В Белоруссии оценили реализацию белорусско-российских союзных программ по интеграции. Об этом высказался спикер нижней палаты (палаты представителей) парламента республики Владимир Андрейченко, предает «Sputnik Беларусь».

По его словам, по каждой из интеграционных программ министерствами и ведомствами России и Белоруссии разработаны соответствующие планы реализации. При этом он уточнил, что на сегодняшний день из заложенных в них 983 задач выполнено около 35 процентов.

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Ранее госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявлял, что Россия и Белоруссия вышли на «финишную прямую» реализации союзных программ.

4 ноября 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин утвердили 28 союзных программ, «направленных на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции». Среди них — сближение макроэкономической политики, интеграция информационных систем по маркировке товаров, гармонизация налогового и таможенного законодательства, формирование объединенных рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электрической энергии.

Позднее глава МИД России Сергей Лавров уточнил, что эти программы будут реализованы в течение двух-трех лет.

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Георгий Нестеров
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