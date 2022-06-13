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В Белоруссии заявили о «финишной прямой» реализации союзных программ с Россией

Мезенцев: Россия и Белоруссия вышли на «финишную прямую» реализации союзных программ
Дмитрий Мезенцев

Дмитрий Мезенцев. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил, что Россия и Белоруссия вышли на «финишную прямую» реализации союзных программ. Запись беседы опубликована на YouTube-канале вещателя.

По мнению Мезенцева, Москва и Минск идут «туда, куда должны — к упрочению союзного взаимодействия». «Мы действительно спорили и не соглашались друг с другом по разным темам. Верю, что это позади», — отметил он.

Ранее на встрече с губернатором Воронежской области России президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек расширение Союзного государства. По его мнению, к объединению захотят подключиться бывшие республики СССР.

В начале 2022 года Лукашенко заявил, что в течение 15 лет к Союзному государству присоединятся Украина и Казахстан. «Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся», — продолжил он и добавил, что и Армении «деваться некуда».

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Марина Совина
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